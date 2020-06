John Legend brouillé avec Kanye West à cause de Trump ? Il s'explique

Très proches à une époque, John Legend et Kanye West se sont brouillés lorsque le rappeur a publiquement adressé son soutien à Donald Trump en 2018. Dans une nouvelle interview à la version britannique du Sunday Times, le chanteur évoque son amitié compliquée avec Kanye. "Je ne pense pas qu'on soit moins amis à cause du problème avec Trump", a expliqué John Legend.

"Je pense juste qu'on fait nos propres choses. Il est dans le Wyoming. Je suis là à Los Angeles. On a tous les deux des familles qui grandissent et je n'ai plus de relation de business avec lui en tant qu'artiste, donc je pense que ça fait juste partie du cycle naturel de la vie", a-t-il ajouté. Le mari de Chrissy Teigen précise qu'il n'a "jamais parlé de politique avant" avec Kanye West et que ça "n'a jamais fait partie" de leurs échanges.

"Notre relation était basée sur la créativité et la musique. Il est aussi dans une phase différente, musicalement parlant. Il fait du gospel. Il se focalise sur ça désormais, tout en créant des vêtements. Donc, on en est à des stades différents", a poursuivi John Legend.

L'interprète de Stay With Me est un ami de longue date du rappeur, et de la famille Kardashian, et même l'un des invités du mariage ultrasecret de Kim et Kanye. Mais en 2018, les deux artistes se sont pris le bec sur les réseaux sociaux à propos de Donald Trump. À l'époque, Ye avait publié une capture d'écran de la conversation SMS avec John Legend. "J'espère que tu vas réfléchir au fait d'apporter ton soutien à Trump. Ton influence est trop puissante pour l'encenser et pour défendre ce qu'il défend. Comme tu le sais, ce que tu dis résonne vraiment auprès de tes fans. Ils sont loyaux et respectent ton opinion. Tant de personnes qui t'aiment se sentent trahies, parce qu'elles savent le mal que la politique de Trump inflige, surtout aux personnes de couleur. Ne laisse pas ceci devenir une partie de ton héritage", avait envoyé le chanteur.

Kanye lui avait répondu : "Je t'aime John et j'apprécie tes pensées. Le fait que tu parles de mon héritage et de mes fans est une tactique basée sur la peur, utilisée pour manipuler mon esprit libre." Quelques jours après cet accrochage, Kanye West avait publié un selfie de lui et de John Legend à la baby shower de Chrissy Teigen. "On a de l'amour. D'accord pour ne pas être d'accord", avait-il légendé.