Johnny Hallyday et la fausse rumeur de sa mort : Nathalie Baye et Laura Smet soit-disant prêtes à annoncer son décès

Le 5 décembre est désormais une date marquée par le nom de Johnny Hallyday et par les larmes de la France suite à l'annonce de sa mort en 2017. Le Taulier est parti après avoir plusieurs fois surmonté les plus terribles prédictions, lui qui avait vécu mille vies. Mais tout a une fin, même l'existence de celui qui était devenu une légende de son vivant, dont le visage intime sera dévoilé dans le documentaire Johnny par Laeticia diffusé sur M6 le 8 décembre. Le Parisien est revenu dans son édition du jour sur les derniers instants du chanteur ainsi que l'annonce de sa disparition, telle une déflagration médiatique. En revenant sur ce déroulé, il rappelle la fausse rumeur de 2009...

Le premier journaliste qui a été informé de la mort de Johnny, Nicolas Pratviel de l'Agence France Presse, raconte au Parisien la nuit hors norme du 5 décembre 2017 et il se souvient aussi des fausses alertes sur l'état de la star : "Il y en a eu des tonnes autour d'Hallyday. On se souviendra toujours du coup de fil d'un confrère, toujours bien informé, nous annonçant son décès, en 2009, au moment de l'hospitalisation de la star à Los Angeles. 'Je tiens d'un membre du clan Hallyday que Johnny est mort et que la famille attend l'arrivée sur place de Nathalie Baye (son ex-compagne) et Laura Smet (leur fille) pour l'annoncer'."

Plongé dans le coma

Cette annonce coïncidait avec son opération subie le 26 novembre 2009 par le Dr Stéphane Delajoux à la clinique Monceau à Paris. Après cette opération, Johnny Hallyday a regagné son domicile le lendemain soir, mais dès la première nuit, il a souffert de violentes douleurs. Son médecin ne s'est pas alarmé et l'a laissé rentrer chez lui à Los Angeles. Le 7 décembre, alors qu'il est à table avec Laeticia, il a perdu connaissance. C'est son épouse qui l'accompagnera en urgence à l'hôpital du Cedars-Sinai.

Plongé dans le coma, il s'est dit comme "tombé dans un trou noir" dans son interview pour Le Journal du dimanche. Le Dr Sima expliquera plus tard à notre rockeur national qu'il revient de loin. La France avait suivi, heure par heure, l'évolution de l'état du rockeur. Et Johnny a déjoué encore les pronostics. Il s'était réveillé, Laeticia à ses côtés. Johnny Hallyday a réussi à surmonter cette situation inquiétante et a continué à vibrer durant huit années de plus.