Johnny Hallyday : La tombe de son père menacée en Belgique, Laeticia et David réagissent

Le clan Hallyday peut compter sur les Belges pour préserver la mémoire de Léon Smet. Enterré au cimetière de Schaerbeek (près de Bruxelles) depuis son décès en 1989, le père de Johnny a bien failli voir sa tombe supprimée. Heureusement, des fans ont réagi à temps en prévenant les médias, qui ont ensuite alerté David Hallyday et Laeticia Hallyday.

Comme l'a rapporté RTL Info en Belgique le 9 février 2021, un père et sa fille, fans de Johnny, se rendaient sur la tombe de Léon Smet lorsqu'ils sont tombés sur un avis de désaffectation. Surpris, ils ont rapidement prévenu RTL Info : "C'est choquant, c'est la seule personne de la famille Smet qui est enterrée chez nous. Johnny est enterré là-bas au loin [sur l'île de Saint-Barthélémy, NDLR], donc, c'est le seul qui est dans la famille qui est sur notre territoire, parce qu'il était quand même belge", le père a-t-il commenté.

Prévenu que la concession de son grand-père avait expiré en décembre 2020, David Hallyday a rapidement réagi et pris contact avec le cimetière : "Je suis en train de régler le problème. Le caveau sera toujours là. Paix à son âme", le chanteur de 54 ans a-t-il rassuré. Lorsque la concession avait expiré une première fois en 2005, c'est une association de musiciens - en accord avec Johnny - qui l'avait renouvelée. C'est pour cette raison que les héritiers du Taulier n'ont pas été directement mis au courant de la situation en décembre 2020.

Depuis Saint-Barth, où elle passe actuellement des vacances en famille, Laeticia Hallyday a annoncé vouloir s'impliquer personnellement dans cette mission de mémoire : "Cela me touche beaucoup et j'y suis très sensible. C'est mon mari qui avait organisé l'enterrement de son père à l'époque. Malgré les traumatismes liés à son enfance et à l'abandon de son père. Il lui avait pardonné et s'était occupé à tout organiser".

C'est un faible, un instable, mais je ne le juge pas

Le Belge Léon Smet était un danseur de cabaret et son épouse française Huguette Clerc était une employée de crèmerie. Lorsqu'il est né à Paris en 1943, Johnny, alors appelé Jean-Philippe Léo porte le nom de famille de sa mère puisque son père ne l'a pas reconnu et a quitté le domicile familial huit mois après la naissance. En 1944, Léon Smet a finalement accepté de signer une reconnaissance de paternité, donnant ainsi le nom de Smet à son fils. Jean-Philippe Smet a malgré tout grandi sans son père, puis sans sa mère qui, accaparée par son second métier de mannequin, l'a confié à sa belle-soeur Hélène Mar.

Les relations de Johnny avec son père ont par la suite été délicates : les deux hommes se sont retrouvés lorsque Léon Smet a mis en scène leurs retrouvailles devant les paparazzis, alors que Johnny effectuait son service militaire. Le père a ensuite attaqué en justice son fils au début de sa brillante carrière pour obtenir une pension alimentaire, en vain. "ll ne s'intéresse à moi que depuis ma réussite. Je n'aurai jamais de sympathie pour cet homme-là, Johnny avait-il confié à Télé Magazine en 1965. Mais c'est quand même mon père... C'est un faible, un instable, mais je ne le juge pas. Je dis simplement qu'il n'a pas de droit sur moi puisqu'il n'a pas assumé ses devoirs quand j'avais besoin de lui."

Plus tard, le Taulier a bien tenté de renouer avec ce père absent, qui vivait dans la pauvreté à Bruxelles. La star lui a trouvé un appartement à Paris et l'a pris en charge financièrement, mais Léon Smet était alcoolique et il a fini par mettre le feu à son logement pour repartir vivre en foyer. Johnny Hallyday a finalement enterré son père en 1989 et assuré l'entretien de sa tombe jusqu'à son propre décès en 2017.