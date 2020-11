Johnny Hallyday : Laeticia se sépare d'un costume de scène, en vente à prix d'or

Une partition manuscrite de Charles Aznavour, des vinyles de Barbara dédicacés, des sandales à talons portées à Céline Dion en 1997, un album original dédicacé par Jacques Brel, une robe en paillettes et plumes portée par Joséphine Baker à Bobino en 1975, une mèche de cheveux de Claude François... Autant d'objets de collection que les fans pourront acquérir le 21 novembre 2020, lors d'une nouvelle vente aux enchères événement organisée par Drouot. Parmi les quelque 300 lots proposés à la vente, l'un d'entre eux à de quoi attirer l'attention : un costume de scène porté par Johnny Hallyday en 1976, cédé par sa veuve pour la bonne cause.

Attention trésor, du moins pour les fans qui auraient entre 15 000 et 17 000 euros en trop dans la poche. Près de trois ans après la mort de "son homme", Laeticia Hallyday se sépare d'un des costumes de scène. Comme le précise la fiche accompagnant ce lot de prestige, il s'agit d'une veste et d'un pantalon noirs aux rayures à sequins argent, confectionnés dans les ateliers Christian Dior et porté par le rockeur à plusieurs reprises lors de concerts et émissions de télévision, entre février et septembre 1976.

Les investisseurs potentiels peuvent être confortés dans leurs enchères puisque le profit de cette vente viendra soutenir la recherche contre le cancer. Laetitica Hallyday reversera en effet l'argent à l'association Vaincre le cancer, pour laquelle Johnny avait déjà accepté de se produire lors d'un concert privé à l'Opéra Garnier en 2016, soit un an avant qu'il ne décède des suites d'un cancer du poumon. Tout un symbole.