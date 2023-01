Johnny Hallyday, sa maison de Marnes-la-Coquette en vente et "vétuste" ? L'état de la propriété révélé

Laeticia Hallyday devrait, très prochainement, obtenir satisfaction. Voilà plusieurs années qu'elle tente de vendre sa propriété située à Marnes-la-Coquette, dans laquelle elle a vécu avec son époux Johnny, et dans laquelle ils ont élevé, ensemble, Jade et Joy. Le couple espérait, fut un temps, en obtenir 26 millions d'euros. La luxueuse demeure a finalement été réévaluée à 10,5 millions et a surtout été prise en charge très récemment par la famille Kretz, dont les membres sont les héros de la série L'Agence.

Il y a de l'attrait sur la maison

Interrogés par TV Magazine, Valentin et Martin Kretz ont assuré que toute la famille était sur le dossier. Mais comment la maison de Johnny Hallyday s'est-elle retrouvée dans leurs petits papiers ? "Par notre réseau, assurent-il. On a vendu pas mal de maisons dans l'ouest parisien, à Marne-la-Coquette, à Vaucreusson. On a les clients... l'objectif c'est de la vendre !" On dirait bien que les membres de L'Agence font un travail en or puisque plusieurs visites auraient déjà eu lieu : "Elle est magnifique. Il y a un grand terrain qui a beaucoup de potentiel. Franchement, on est très confiant. C'est une question d'offres et de demandes, on finira par trouver l'acquéreur. Il y a de l'attrait sur la maison. En ce moment elle est vraiment au prix du marché et je pense qu'elle devrait être vendue bientôt."