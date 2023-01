Johnny Hallyday : Sa maison à Marnes-la-Coquette difficile à vendre ? Une célèbre famille prend le relais !

La famille Kretz met, en tout cas, le paquet pour séduire les acheteurs. Les experts en immobilier annoncent un parc de 7000m2, une piscine, 1000m2 de plain-pied sur terrasse et jardin avec parquet et cheminée, ainsi que tout un tas d'équipements de luxe dont de multiples chambres et salles de bain, un home cinéma professionnel, une salle de jeux avec poutres apparentes, une salle de sport et une cave à vin. Laeticia Hallyday avait vidé les pièces de la maison il y a quelques mois - notamment pour réaliser la grande exposition qui a ouvert à Bruxelles - faisant ses adieux définitifs, déjà, à tous ces souvenirs. Il est temps, désormais, d'en céder les clés...