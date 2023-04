Jonatan Cerrada très ému : il évoque le drame brutal qui l'a fait "tout plaquer" avec son mari Théo

En 2003, alors qu'il n'avait que 17 ans, Jonatan Cerrada a été révélé au grand public. A l'époque, le chanteur avait été jusqu'à remporter l'émission Nouvelle Star sur M6. Une victoire qui l'a plongé dans un véritable tourbillon médiatique. Sortie d'un premier album, tournée européenne, petit rôle dans la série culte espagnole Un dos tres et même candidat à l'Eurovision en 2004... Jonatan Cerrada a assurément enchaîné pendant plusieurs années. Jusqu'à ce qu'un drame ne survienne.

En 2014, alors qu'il travaille toujours avec difficulté sur un troisième album, l'artiste décide finalement de lâcher définitivement ce projet et même d'arrêter sa carrière dans la musique à la suite de la mort brutale de son frère Julian, lors d'un accident de travail. Ce dernier avait été percuté par un camion alors qu'il réparait un poteau électrique depuis une nacelle. Bouleversé par cette disparition, Jonatan Cerrada a ressenti le besoin de se couper du reste du monde et de disparaître pour mener une vie tranquille.

J'en parle avec émotion

"C'est vrai que ça a été un grand moment, très difficile... J'en parle avec émotion", a-t-il confié, les larmes aux yeux, à Faustine Bollaert dans Ca commence aujourd'hui ce mercredi 12 avril 2023. Et de continuer sur l'impact que cette tragédie a eu sur sa vie : "Ça m'a fait prendre conscience que la vie est courte et que j'avais envie de connaître d'autres choses, de me réaliser autrement qu'en tant que chanteur. Donc j'avais envie d'autre chose, avec mon mari on est tombés amoureux de Bali et on a tout plaqué pour s'installer là-bas."

Ainsi, pendant cinq ans, Jonatan Cerrada et Théo, qu'il a épousé en 2014 et avec qui il a eu leur fils Milo en 2019, ont vécu un rêve en Indonésie. C'est sur place que le chanteur a repris goût, avec le temps, à la musique. Il a d'ailleurs sorti un album en indonésien et a joué en 2018 dans le film Liam Dan Laila. En manque de l'Europe, le couple a décidé il y a peu de retrouver ses racines. Et en avril 2022, Jonatan a repris du service en étant à l'affiche de la pièce de théâtre Hasta la Vista, qui s'est joué au Théâtre de Marens en Suisse. Plus récemment, il a décroché un rôle dans la pièce de théâtre Cougar qui peut, au côté notamment de Nicolas Waldorf.