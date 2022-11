Jonatan Cerrada marié et papa : rares confidences sur Théo avec qui il forme "une vraie team"

C'est en 2003, alors qu'il n'avait que 17 ans, que Jonatan Cerrada a été révélé au grand public dans l'émission Nouvelle Star, sur M6. Une édition qu'il a remportée et qui lui a permis de réaliser son rêve d'évoluer dans le milieu artistique. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que la musique ou sa carrière de comédien qui compte. Le charmant blond aujourd'hui âgé de de 37 ans a fondé sa famille avec son mari Théo. Bien qu'il soit discret concernant sa vie privée, il a accepté de faire de rares confidences lors d'une interview pour Ciné Télé Revue.

Durant de nombreuses années, Jonatan Cerrada a préféré que sa vie privée reste privée. Mais il y a peu, le charmant blond a accepté de se dévoiler un peu plus à son public. Aussi a-t-il fait son coming-out en mars 2022 lors de son passage dans l'émission de C8 TPMP People. Il a aussi révélé qu'il était devenu papa pour la première fois. Un petit garçon prénommé Milo qui est né en décembre 2019 d'une mère porteuse. "Je suis avec mon bébé, je ne suis pas dans ce que j'appellerais "la vie normale". Je découvre, c'est tout nouveau", confiait-il à Purepeople en mars 2020.

Et dans un épisode du show de TFX, Ils ont connu la gloire : que sont-ils devenus ? diffusé en août dernier, il a évoqué son cher et tendre époux qu'il ne souhaite pas exposer. "Je pense que j'ai déjà tellement été exposé, j'ai déjà tellement donné de choses, notamment pendant la Nouvelle Star où mes parents ont été vachement exposés, et je sais que ça a été une source de souffrance par la suite, pour eux et notamment pour mon frère. J'essaye de les préserver au max, eux par exemple ou mon mari qui non plus n'a pas de réseau social. Il n'est pas sur Instagram donc je ne vais pas mettre des photos de lui", déclarait-il.

Rares confidences sur son fils et son mari

Il a fallu attendre le 10 novembre pour avoir de nouvelles précieuses confidences de Jonatan Cerrada sur l'homme qui partage sa vie depuis douze ans. Auprès de Ciné Télé Revue il a confié que Théo et lui se sont connus en 2010. A l'époque, il vivait à Paris. "On s'est mariés en 2014", a-t-il précisé.

Après la mort de son frère, Jonatan Cerrada a ressenti le besoin de partir et s'est envolé pour Bali avec son époux qui avait "aussi très envie de partir". "On a sauté le pas à deux. Il a été un soutien important lors du décès de Julien. On forme une vraie team. Il ne travaille pas du tout dans le showbiz. À Paris, il bossait pour l'OCDE, en Indonésie, il était manager d'un hôtel et maintenant il est à la Commission européenne. J'aurais eu du mal à vivre avec un artiste. J'avais besoin de quelqu'un qui me rééquilibre", a-t-il poursuivi.

S'il a mis autant de temps à évoquer leur relation dans les médias, c'est notamment car il redoutait de faire son coming-out par "peur d'être jugé". "Mais en fait, on se met des barrières soi-même car au bout du compte, je n'ai jamais été confronté à de l'homophobie. À part peut-être gamin, où je me faisais charrier à l'école", a-t-il reconnu. C'est notamment la venue de son fils qui lui a donné l'envie de sauter le pas. "En devenant papa, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que les choses soient dites et que mon fils puis assumer son histoire et en parler tout fait naturellement", a conclu Jonatan Cerrada.