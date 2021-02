Jonathan Bennett : L'acteur poste une dickpic par mégarde, la Toile s'emballe !

Jonathan Bennett, alias Aaron Samuels dans le film Lolita malgré moi, aime prendre son café tout nu. Une amusante information que ses followers ont pu découvrir contre son gré via une photo postée en story de son compte Instagram.

Le 23 février 2021, Jonathan Bennett a gratifié ses 910 000 abonnés d'une photo prise sous le soleil de la Californie, allongé sur un transat au bord d'une piscine. "Good morning", s'était-il contenté d'écrire sur sa publication. Jusque-là, rien de très palpitant. Mais, comme l'ont repéré des milliers d'internautes, sur la photo en question on pouvait voir dans le reflet de la tasse de café qu'il tenait à la main... qu'il était nu comme un ver. En effet, le pénis - dans des proportions généreuses - de l'acteur apparaissait sur l'image. Nul doute que Jonathan Bennett ne s'en était pas rendu compte en publiant ce cliché. A moins qu'il ne soit exhibitionniste... La photo, reprise sur Twitter, a alimenté des tombereaux de blagues.

"Oh cette surprise de Jonathan Bennett est encore meilleure que celle de Chris Evans [le sexe de Captain America avait aussi affolé la Toile, NDLR]" ; "Pas mal Jonathan Bennett. Il devrait commencer un compte Only Fans" ; "Je me demandais pourquoi Jonathan Bennett était en tendance et puis..." ou encore "En effet, bien le bonjour Jonathan", peut-on notamment lire. L'acteur américain âgé de 39 ans n'a pas encore réagi à cette dickpic accidentelle...

Jonathan Bennett faisait récemment parler de lui pour quelque de chose plus glamour : son mariage. En effet, le beau gosse va épouser son chéri Jaymes Vaughan, lequel lui avait fait la surprise de lui demander sa main en décembre dernier. Il avait organisé une énorme surprise avec familles et amis au retour de son amoureux, alors en tournage au Canada. La lune de noces s'annonce festive...