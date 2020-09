Chris Evans poste accidentellement une photo de son pénis en érection

Ça n'arrive pas qu'aux autres. Samedi 12 septembre, Chris Evans a réservé une surprise de taille à ses abonnés sur Instagram. Alors qu'il voulait partager une vidéo bon enfant de sa famille en train de jouer à Heads Up, le comédien de 39 ans s'est trompé et a dévoilé bien plus.

Sur la story en question, on découvre la vidéo d'une capture d'écran d'iPhone qui filme la fin d'une partie de Heads Up. Et juste après, la vidéo dévoile l'historique des dernières photos et vidéos de l'acteur. Et au milieu de photos de lui et de vidéos non identifiables, les curieux ont tout de suite repéré la photo en noir et blanc d'un pénis en érection. Une grosse boulette donc pour la star de Captain America et Avengers qui ne voulait certainement pas partager cette partie de son anatomie.

Si la vidéo en question a rapidement fait le tour des réseaux sociaux - Chris Evans est actuellement en Trending Topic partout dans le monde - les fans du beau brun ont eu une idée géniale pour protéger la star. Au lieu de partager la fameuse vidéo, ils postent en effet un grand nombre des photos de l'acteur avec son meilleur ami, son chien Dodger.

Ce dimanche 13 septembre l'acteur américain n'a pas encore réagi à sa grosse boulette et doit sans doute laisser passer le buzz avant de retourner sur les réseaux sociaux.

Côté pro, Chris Evans est actuellement la star de la série Defending Jacob disponible sur AppleTV. Au cinéma, il sera prochainement à l'affiche du prochain film des frères Russo, The Gray Man, au côté de Ryan Gosling. Côté coeur, il est officiellement célibataire, même s'il a récemment été aperçu à plusieurs reprises en compagnie de l'actrice anglaise Lily James.