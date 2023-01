Jonathan Matijas et Shanna Kress : Après avoir été cambriolés, ils annoncent encore une terrible nouvelle

Pour le jeune papa de 33 ans, ces derniers mois n'ont pas été faciles. Après avoir soutenu sa compagne Shanna Kress tout au long d'une grossesse difficile, Jonathan Matijas doit désormais faire face au deuil. Une situation qui le peine grandement mais qu'il compte bien surmonter avec l'aide de ses proches. "Même si ce n'est pas facile, je reste fort. J'accepte que ce soit le chemin de la vie et qu'on pleure ceux qu'on aime mais je sais aussi qu'on leur doit de continuer à vivre, et heureux, pour honorer leur départ", a-t-il continué avec une vive émotion avant de conclure : "La Nonna était une force de la nature. Elle a fui la guerre en ex-Yougoslavie et elle est arrivée en France à pied ! Elle a traversé beaucoup d'épreuves et a vu partir tellement de ses proches. ET POURTANT, elle ne savait pas détester quelqu'un, elle n'aimait pas le conflit, elle ne critiquait pas, ne jugeait pas. Elle n'était faite que d'amour et de sourire ! Son seul souhait aura toujours été que sa famille s'entende bien et qu'elle soit entourée. On t'aime la Nonna. Repose toi mamie, tu l'as mérité." Sincères condoléances...