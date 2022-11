Shanna Kress et Jonathan Matijas parents : tendre photo avec leur bébé pour fêter sa première semaine

Le chemin a été long et compliqué mais ça y est ! Depuis une semaine, Shanna Kress et Jonathan Matijas sont enfin parents d'un petit garçon prénommé Loüka. Pour l'influenceuse, cette naissance est un véritable soulagement. En effet, au cours de la grossesse, la jeune femme et son compagnon ont dû faire face à une épreuve terrible. Enceinte de jumeaux au départ, la jolie brune a malheureusement appris, à l'issue d'un examen de contrôle, que l'un des bébés était atteint de trisomie 21. Dévastés mais réalistes, les futurs parents avaient alors décidé d'arrêter le coeur de ce dernier...

Après cette décision difficile, celle qui s'est fait connaître dans Les Marseillais a eu du mal à reprendre le cours de sa grossesse en toute sérénité. En plus de craindre pour la santé de son bébé restant, elle a dû faire face à l'arrivée de nombreux complexes liés à ses changements physiques. "Je suis heureuse d'être enceinte mais on ne m'avait pas prévenue du quotidien réellement. Surtout quand je voyais certaines influenceuses en bombe h24 poster leurs super jolie bidon. Vous avez oublié d'écrire quel était le quotidien les meufs ! (...) Ma vie ressemble plus aux photos de gauche. Pas maquillée ! Mal habillée ! Plus rien de me va ! Double menton qui pousse ! Tâches sur la gueule (masque de grossesse), la flemme de tout faire je me sens super lourde, bouton sur le bas du visage, cellulite qui commence à être apparente, jambes lourdes, mauvaise circulation, je me pisse dessus, visage boursouflé", avait-elle énuméré sur son compte Instagram en légende d'une série de photos où elle apparaissait la mine fatiguée. Mais ces moments sont désormais loin derrière ! Sur une page Instagram fan du couple, une nouvelle photo a été dévoilée.