Jonathan Van Ness (Queer Eye) s'est marié à Mark Peacock !

Mon âme soeur...

De son côté, Mark a également annoncé la bonne nouvelle en légende d'un diaporama de clichés et de vidéos dévoilant son quotidien avec Jonathan. "L'année 2020 a apporté plus de changements que je n'en ai jamais connu. J'ai quitté Londres et j'ai traversé l'Atlantique, (...) Je me suis mariée avec mon âme soeur et un véritable amour, j'ai adopté un petit Jack Russell appelé Pablo et je suis entré dans une famille avec 4 chats extraordinaires", écrit-il sur Instagram.