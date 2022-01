Jordan (Les Ch'tis) divorcé : "Une année merdique... J'avais vraiment tout perdu"

Lundi 3 janvier 2022, TFX a lancé la nouvelle et cinquième saison de 10 couples parfaits, tournée dans la villa luxueuse de Gims. Et au casting, les téléspectateurs ont sans doute été ravis de retrouver Jordan Faelens, ex-vedette du programme Les Ch'tis, les Marseillais, Les Anges en 2016 ou encore La Villa des coeurs brisés en 2018. Depuis, Jordan avait semble-t-il tiré un trait sur la télé-réalité, préférant se consacrer à des projets plus personnels.

"Je gagnais ma vie grâce à mon salon de coiffure, j'avais ouvert un restaurant aussi. J'ai développé d'autres petites choses en plus de mon statut d'influenceur", a-t-il expliqué lors d'une interview pour Télé Loisirs. Tout se passait bien jusqu'à l'année 2021 qui a "été merdique" pour lui. "Je n'ai pas passé une année facile. J'ai perdu ma grand-mère en fin d'année 2020 et 2021 a été pourrie pour moi, tant au niveau professionnel que personnel... (...) J'avais vraiment tout perdu".

Jordan marié pendant deux ans avec Sahra

Car oui, Jordan a également connu une grande déception amoureuse. Son mariage avec une certaine Sahra qui a eu lieu en 2019 à la surprise de tous n'a malheureusement pas duré très longtemps. "Je suis célibataire, sinon je ne me serais pas permis de le faire. Cela fait déjà un moment que je suis divorcé. Mon absence à la télé était liée à mes fiançailles, car je n'allais pas me présenter dans une émission de télé en étant en couple à l'extérieur. (...) Ce n'était pas compatible. D'autant que mon ex-fiancée n'était pas du tout familière avec ce milieu", a-t-il fait savoir.

En rejoignant le casting de 10 couples parfaits, Jordan ne savait donc pas trop à quoi s'attendre, surtout qu'il avoue dans son portrait être un peu largué niveau séduction : "J'ai eu une très belle histoire d'amour. J'ai été marié pendant 2 ans et j'ai voulu me focaliser sur mon couple. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné et on s'est séparé il n'y a pas longtemps. Depuis mon divorce, je ne me suis consacré qu'au travail, je n'ai pas fréquenté de filles. (...) Je ne sais même plus comment ça fonctionne". Au vu des images du pré-générique de l'émission, on constate que Jordan a tout de même rapidement retrouvé le mode d'emploi lorsqu'il a fallu embrasser une autre candidate, Manon Van...