Jordana Brewster : La star de Fast and Furious fiancée, un an après sa demande de divorce

En commentaire, Jordana Brewster a reçu des centaines de messages de félicitations. "Oh chérie !!!!! Génial !!! Je suis trop heureuse pour vous !!", écrit l'ex-star de la série Les Frères Scott, Hilarie Thomas. "Je le savais", ajoute Cara Santana, l'ex-fiancé de l'acteur Jesse Metcalfe. Les autres abonnés de Jordana ont congratulé le couple et exprimé leur joie.

Jordana Brewster et Mason Morfit ont officialisé leur relation en juillet 2020, le même mois de sa demande de divorce de son désormais ex-mari, Andrew Form. Elle avait ainsi mis un terme à une union qui aura duré treize ans. Jordana et Andrew s'étaient rencontrés pour la première fois en 2005 sur le tournage du film Massacre à la tronçonneuse : le commencement, produit par Andrew Form dont Jordana était l'héroïne. Ils s'étaient mariés le 6 mai 2007 aux Bahamas.

"Ils conservent le plus grand respect l'un pour l'autre. Ils s'engagent à former une équipe de parents aimants pour leurs deux enfants", a expliqué une source non identifiée à People. Jordana Brewster et Andrew Form sont parents de deux enfants, deux garçons prénommés Rowan et Julian, âgés de 5 et 7 ans.