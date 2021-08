Sophia Bush et son histoire d'amour avec Chad Michael Murray : elle ne veut plus en parler !

Sophia Bush ne veut plus entendre parler de son ex ! L'actrice de 39 ans - qui est connue du public pour avoir interprété Brooke Davis dans la série Les Frères Scott de 2003 à 2012 - a expliqué pourquoi elle refuse catégoriquement de s'épancher sur sa relation passée avec Chad Michael Murray. Elle qui a partagé la vie de son ancien collègue durant trois ans, avant de se marier en 2005 et de divorcer cinq mois plus tard, a expliqué qu'elle ne se donnait plus "le droit" de parler de leur histoire !

Invitée dans le podcast Inside of You de Michael Rosenbaum (Lex Luthor dans la série Smallville, ndlr), la comédienne a fait d'étonnantes déclarations. "Non, je ne vais pas parler de lui. Je n'ai pas la permission parce que j'ai tourné en dérision le fait d'être une enfant stupide et, à chaque fois que je le fais, mes propos sont mal compris. On dit que je raconte n'importe quoi, sur une personne que je ne connais plus et qui a clairement mûri."