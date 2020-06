Sophia Bush (Les Frères Scott) a eu une carabine à 12 ans : "C'est fun"

Sophia Bush a eu sa première arme à l'âge de 12 ans, une sympathique carabine de calibre 22. De drôles de confidences que l'actrice emblématique des Frères Scott a soufflées à People Magazine, le jeudi 4 juin 2020. "Aller au champ de tir est la chose que mon père et moi adorions faire ensemble et c'est quelque chose qui m'a marquée. Le fusil, puis le tir en général, est devenu ma passion et, des années, après c'est quelque chose que je continue à faire", a-t-elle expliqué.

"C'est une activité qui s'est révélée très fun, mais qui demande aussi beaucoup de technique, c'est dans ma ligne de travail", précise l'actrice, qui a toujours eu des armes avec elle. Elle est également membre de l'association Evertytown for Gun Safety, qui oeuvre pour le contrôle des armes aux États-Unis.

"Je suis une avocate passionnée qui oeuvre pour la possession responsable d'armes à feu et pour une réglementation plus stricte autour du port d'armes. C'est un peu dingue de ne pas vouloir réglementer les armes de la même manière que l'on réglemente les voitures, par exemple. Tu dois passer un test, avec une assurance, être apte physiquement...", développe Sophia Bush.

L'actrice américaine de 37 ans a décidé d'oeuvrer pour un port d'arme plus sain depuis que sa petite cousine, Christina-Taylor Green, a été tuée par balle à l'âge de 9 ans la fusillade de Tucson, en 2011. "Tous les gens qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres ont l'esprit biaisé", déplore-t-elle. Aujourd'hui, elle aimerait aider à mettre un terme à la violence armée.