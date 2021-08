Sophia Bush est fiancée ! Photos de la demande magique de Grant Hughes

Elle se souviendra de ses vacances en Italie toute sa vie ! Alors qu'elle profitait d'une virée en bateau sur le lac de Côme, Sophia Bush a eu la surprise d'être demandée en mariage par son compagnon Grant Hughes. Un heureux événement qu'elle a annoncé à ses fans sur Instagram, le 10 août 2021, en relayant plusieurs photos de ces fiançailles dignes d'une scène de cinéma !

"Il s'avère donc qu'être la personne préférée de votre personne préférée est le meilleur sentiment sur la planète Terre ? #OUI", la star révélée dans la série Les Frères Scott a-t-elle d'abord écrit sur le réseau social, en ajoutant qu'il s'agit de "la surprise la plus incroyable et touchante de (sa) vie". Dans un second post, l'actrice américaine de 39 ans a plus longuement détaillé : "Ça. Cet endroit. La terre de mon passé. De mon héritage. De ma mère et celles avant elle. De Mario et ses boeufs. Le basilic qui pousse dans le jardin. Le vin est fait dans la cave. Vient mon futur. Lui. Le vin est notre passion. Nous élevons des abeilles à la maison. Nous faisons aussi pousser du basilic. Et maintenant des tomates de Luca, en Italie, à Los Angeles. Le passé de nos familles rejoint notre présent."

De son côté, l'entrepreneur Grant Hughes a témoigné sur son propre compte Instagram : "Elle est ma préférée pour toujours. C'est mon préféré. Et notre vie, c'est ce que nous construisons car elle a dit "Oui" c'est déjà ma préférée. Je suis TELLEMENT HEUREUX de vivre avec toi, mon amour." Avant de se fiancer, Sophia Bush et son compagnon se fréquentaient depuis environ un an et demi. Leur romance avait été dévoilée après une première apparition à deux au mois de mai 2020.