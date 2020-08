Jesse Metcalfe (Desperate Housewives ) : Sa nouvelle chérie est une bombe !

Il y en a pour qui l'année 2020 ne sera pas totalement gâchée. Si, en janvier dernier, Jesse Metcalfe se séparait de sa compagne de longue date Cara Santana - le couple s'était fiancé -, l'acteur a depuis retrouvé l'amour.

Comme le rapporte le site E! news, Jesse Metcalfe (41 ans) n'est plus un coeur à prendre. Il sort avec le mannequin Corin Jamie Lee Clark (27 ans). Selon une source proche de l'acteur, les deux tourtereaux ont commencé à se fréquenter au début du confinement, décrété en mars dernier dans l'état de Californie. "Corin est très amusante et magnifique. Jesse a pris les choses très sérieusement avec Corin assez vite. Il la trouve incroyable et ils sont inséparables. Ils ont l'impression qu'ils sont ensemble depuis une éternité alors que cela ne fait que quelques mois. Il est fou d'elle", a décrété la personne indiscrète.

Jesse Metcalfe, qui avait été accusé d'infidélité envers son ancienne compagne et avait très vite été vu au bras de deux femmes différentes, a passé beaucoup de temps avec Corin Jamie Lee Clark à Los Angeles ainsi qu'au Canada. La jeune femme est originaire de Vancouver et a travaillé comme serveuse à l'établissement English Bay Cactus Club. La demoiselle, qui n'est pas représentée par une agence car elle n'a pas tous les critères requis à commencer par sa petite taille - elle mesure environ 1m63 -, a collaboré avec des marques comme Rockstar Energy.

A noter que, côté carrière, l'ancien jardinier de Desperate Housewives avait plusieurs projets sous le bras en 2020. A la télévision, il était attendu dans A Beautiful Place to Die: A Martha's Vineyard Mystery et Riddled with Deceit: A Martha's Vineyard Mystery alors qu'au cinéma c'était dans Cover Me et Hard Kill.