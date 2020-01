Jesse Metcalfe infidèle ? Rupture avec Cara Santana, qui "a le coeur brisé"

Le scénario ressemble beaucoup à celui de Justin Timberlake, sauf que le chanteur de 38 ans a réussi à sauver son histoire d'amour avec sa femme Jessica Biel, bien qu'elle ait du mal à lui pardonner d'avoir été photographié très proche d'une partenaire de tournage du film Palmer. Justin Timberlake, visiblement très alcoolisé, avait été repéré main dans la main avec l'actrice Alisha Wainwright à la fin du mois de novembre.

C'est aussi ce qui est arrivé à Jesse Metcalfe, sauf que l'ancien jardinier de Desperate Housewives n'a pas été grillé avec une femme, mais carrément avec deux lors du week-end des 18 et 19 janvier 2020. L'acteur américain de 41 ans a d'abord été vu main dans la main avec le mannequin hongrois Livia Pillmann à la sortie d'un restaurant mexicain de Los Angeles, puis quelques heures plus tard très proche d'une mystérieuse blonde avec qui il avait passé la soirée dans un bar de la Cité des Anges. Des photos qui n'ont pas tardé à circuler dans les médias et à passer sous les yeux de Cara Santana, la fiancée et compagne de très longue date de Jesse Metcalfe.

Alors que la rupture semblait alors inévitable, plusieurs sources ont confirmé que le couple s'était séparé. "Cara a le coeur brisé et a complètement perdu pied, elle ne parle presque plus à personne", a commenté un insider à E! News. Jesse Metcalfe n'a pas encore quitté la maison de Los Angeles qu'ils partagent, mais ce n'est qu'une question de temps, d'ici à ce que sa fiancée reprenne ses esprits. "Cara a complètement été prise de court lorsqu'elle a vu les photos de lui avec d'autres femmes", est-il ajouté. Certaines sources maintiennent malgré tout que Jesse n'a pas été infidèle. Difficile à croire...

En couple depuis treize ans, Jesse Metcalfe et Cara Santana s'étaient fiancés en 2016, mais ne semblaient pas vraiment pressés de se marier. La charmante actrice a bien fait de ne pas se faire passer la bague au doigt, elle a ainsi évité un divorce.