Josée Dayan (Capitaine Marleau) : Cette star qui a "tout modifié" dans sa vie

Les plus anciens la connaissent comme la réalisatrice derrière Le Comte de Monte-Cristo, Balzac ou encore Les Misérables. Des projets partagés avec son ami Gérard Depardieu. Depuis moins longtemps, elle reprend la lumière grâce à la série au succès phénoménal Capitaine Marleau. La réalisatrice Josée Dayan prend la parole dans Le Figaro.

À 76 ans, Josée Dayan affiche une filmographie bien remplie, faite de rencontres avec les plus grandes stars du milieu. Des gens parfois devenus des amis et, pour la réalisatrice, l'amitié c'est primordial. "Mes seuls amis sont les acteurs et les actrices", clame-t-elle. Et de hisser tout en haut de la liste la regrettée comédienne Jeanne Moreau. "C'était une amie très forte. Avec laquelle j'ai tourné énormément. Elle a tout modifié dans ma vie. Ma façon de voir. Elle était radicale, elle n'aimait pas le sentimentalisme. Jeanne m'a apporté une rigueur. Quand on parlait films, elle avait une façon de voir notre métier qui m'a vraiment beaucoup impressionnée. Elle était passionnée, intelligente, tranchée. Il m'arrive souvent en filmant de penser à ce qu'elle disait", a-t-elle relaté. Un bel hommage !

Autre grande amitié de la réalisatrice : celle qu'elle entretient "depuis trente ans" avec Isabelle Adjani. "Elle m'a fait un cadeau en étant la guest star d'une enquête avec Corinne Masiero. Elle va bientôt tourner avec moi Diane de Poitiers, courant 2020. J'avais envie de faire de nouveau une série historique télévisée. Ce sera deux films de 90 minutes chacun", a précisé Josée Dayan. En tout cas, ce qui est certain c'est qu'on veut les mêmes amis !