Joséphine Draï (Plan Coeur) dévoile sa nouvelle tête, gros changement en vue

Les fans de séries Netflix ont découvert Joséphine Draï pour la première fois en 2018 dans Plan Coeur. L'actrice de 37 ans prête ses traits au personnage d'Emilie Châtaigne, surnommée Milou, copine insupportable avec son compagnon Antoine, joué par Syrus Shahidi. Si son comportement lui vaut une séparation avec le père de son fils, dans la vie, Joséphine Draï n'a rien à voir avec le rôle qu'elle incarne. Depuis plusieurs années, l'actrice partage la vie du réalisateur Benjamin Parent, avec qui elle a fondé une famille en donnant naissance à leur petit garçon, Saul, en décembre 2020. Le cinéaste semble donc loin de ne plus pouvoir supporter sa chérie. Mentalement, Joséphine Draï et Emilie Châtaigne n'avaient donc rien en commun mais le physique permettait toutefois de les confondre. Enfin, jusqu'à ce lundi 17 janvier.

Dans sa story Instagram, Joséphine Draï s'est révélée sous un nouveau jour. Elle a dévoilé la toute nouvelle tête qu'elle s'est offerte. Adieu les longueurs blondes et place au brun ! Évidemment, ça change mais que les plus sceptiques se rassurent, il ne s'agit que d'une couleur temporaire. Comme Joséphine Draï le précise sur le cliché d'elle métamorphosée, ce nouveau look était indispensable pour les besoins d'un "prochain rôle". Il ne devrait donc pas s'inscrire dans la durée même si ce n'est pas la première fois qu'elle opère une telle transformation.

Avec Plan Coeur, Joséphine Draï n'en était pas à son coup d'essai dans le métier de comédienne. L'actrice avait déjà fait des apparitions dans plusieurs longs-métrages et séries. On a pu l'apercevoir dans le second volet de Babysitting avec Philippe Lacheau, en tant que Javotte dans Les nouvelles aventures de Cendrillon et dans Un vrai bonhomme, une comédie dramatique réalisée par son compagnon en 2020. La même année, Franck Gastambide, alors partenaire de Sabrina Ouazani, lui offrait même un petit rôle dans sa série Validé. Après Plan Coeur, Joséphine Draï a donc misé sur un Plan Coupe pour continuer sur cette belle lancée !