Josh Duhamel va épouser la jeune Audra Mari : son ex, Fergie, réagit direct !

Le week-end se clôture sur une excellente nouvelle. Josh Duhamel, qui a officiellement divorcé avec Fergie il y a deux ans, va déjà passer la bague au doigt d'une autre femme. L'heureuse élue ? Sa compagne Audra Mari, bien sûr, puisqu'ils sont en couple depuis le mois d'octobre 2019 et qu'ils ne se sont plus jamais quittés depuis. Sur son compte Instagram, le comédien et réalisateur a partagé la nouvelle en publiant une photographie sur laquelle ils rayonnent de bonheur avec son amoureuse. Ils tendent ensemble un parchemin, la carte qui mène, sans doute, à leurs coeurs.

Elle a dit "oui" !

"C'est parti, écrit Josh Duhamel, le 8 janvier 2022. Elle a trouvé ce message dans une bouteille qui dérivait en bord de mer et elle a dit oui !" Comble du romantisme, le soleil était en train de se coucher quand il a posé un genou au sol pour lui demander de l'épouser. Voilà une idée originale, pour tous les tourtereaux de la planète qui souhaitent se fiancer. Et évidemment, Josh Duhamel n'avait pas choisi cette date au hasard. La jeune Miss World America célébrait ce jour ses 28 ans - il en a 49 - et a eu droit, donc, au plus beaux des cadeaux d'anniversaire.