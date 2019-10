Josh Duhamel recasé : l'ex de Fergie en couple avec une jeune Miss

Josh Duhamel et Audra Mari ont été repérés à l'aéroport de Toronto, au Canada, le 2 octobre 2019. L'acteur y attendait à sa belle et l'a tendrement accueillie avec des baisers. Ces échanges amoureux en public prouvent qu'ils ne souhaitent pas cacher leur histoire, bien au contraire. Josh et Audra avaient été aperçus pour la première fois ensemble en mai dernier, à la sortie d'un restaurant de Los Angeles.

A en croire Extra, Audra Mari était sur le même vol que son ex-compagnon Jonathan Scott, qui est, tout comme elle, recasé. Et pas n'importe qui ! Jonathan Scott est à présent en couple avec l'actrice Zooey Deschanel, qui s'est tout récemment séparée de son mari, et producteur, Jacob Pechenik, à qui elle était unie depuis quatre ans et avec qui elle a eu ses deux enfants, Elsie (4 ans) et Charlie (2 ans).

Séparé depuis septembre 2017 de Fergie, Josh Duhamel n'est toujours pas officiellement divorcé de la chanteuse. Les deux ex ont mis du temps à lancer la procédure et elle ne progresse pas très vite.