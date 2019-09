Zooey Deschanel : 15 jours après son divorce, déjà en couple

Zooey Deschanel a craqué pour le charmant Jonathan Scott. Seulement quelques semaines après sa séparation avec son mari Jacob Pechenik (annoncée le 6 septembre 2019), l'actrice de New Girl n'hésite pas à se montrer avec avec son nouveau boyfriend, Jonathan Scott (41 ans). Animateur de l'émission de télé réalité immobilière Property Brothers, ce beau brun a été aperçu main dans la main avec Zooey dans les rues de Beverly Hills, en marge d'un déjeuner romantique en tête à tête.

Ils étaient vraiment mignons ensemble

Un témoin confie à E! News :"Ils étaient vraiment mignons ensemble, discutant de leur repas et se souriant l'un à l'autre (...) Ils se sont tenu la main et se sont chuchoté des choses quand ils sont partis. Elle le regardait et souriait." Adorable, n'est-ce pas ? Aucun doute n'est donc possible quant à une relation qui pourrait n'être qu'amicale : les deux amoureux se sont baladés tels de vrais tourtereaux enchaînant publiquement les gestes d'affection. Selon E! News, ils se seraient rencontrés lors du tournage du Carpool Karaoke de James Corden (séquence culte dans laquelle les célébrités sont interviewées dans une voiture et se retrouvent à chanter avec l'animateur anglais).

Ils ont beaucoup en commun

Une source proche de l'actrice de 39 ans a déclaré : "Ils s'aiment beaucoup. Ils sont encore en train d'apprendre à se connaître (...) Elle semble enthousiasmée par lui et par le fait que c'est nouveau et amusant. Ils ont beaucoup en commun et cela l'a surprise de constater qu'ils ont tant de choses à se raconter. Ils rient tout le temps." Malgré ce début d'idylle naissant, cette source confirme que les deux enfants de Zooey (Elsie, 4 ans, et Charlie, 2 ans) sont "tout" pour elle et restent "toujours sa priorité".