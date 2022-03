Joshua Jackson : Mari comblé au côté de Jodie Turner-Smith, entièrement nue

"Celle qui a eu le beurre et l'argent du beurre", écrit simplement Jodie Turner-Smith en légende de sa publication. Convaincu que son épouse faisait allusion à lui, Joshua Jackson a commenté : "Tu parles de moi n'est-ce pas ? Je suis celui qui a eu le beurre et l'argent du beurre... parce que... wow" !

Joshua Jackson et Jodie Turner-Smith sont en couple depuis 2018. Ils se sont mariés en décembre 2019 et sont parents d'une fille, née en avril 2020 et qui fêtera bientôt son deuxième anniversaire.

Avant de rencontrer (et de craquer pour) Jodie Turner-Smith, Joshua Jackson a vécu une longue histoire d'amour avec Diane Kruger. Les deux acteurs ont été en couple pendant 10 ans, entre 2006 et 2016. Diane a elle aussi retrouvé l'amour, avec Norman Reedus, et a également accueilli son premier enfant, une fille de 3 ans dont le prénom n'est toujours pas connu.