Journal du Hard : Découvrez la mystérieuse remplaçante de Sébastien Thoen

Rire d'une émission de CNEWS lui a coûté cher et sa remplaçante a rapidement été trouvée. Sébastien Thoen, chroniqueur dans l'émission Canal Sports Club depuis 2019 et présentateur du Journal du hard depuis 2014, a été renvoyé après avoir participé à une vidéo parodique de l'émission L'Heure des pros. Une éviction qui a fait grand bruit mais Canal+ n'a pas mis longtemps à rebondir et à le remplacer au Journal du hard.

Selon Le Parisien, Lele O, performeuse érotique qui collectionne des millions de vues sur Pornhub a été choisie pour présenter le programme dès le 2 janvier 2021. Elle le connaît bien puisqu'elle est la voix off de la séquence effeuillage en fin d'émission baptisée Onanix et lance depuis trois ans le film X du mois.

Les fans de Lele O le savent, ce n'est pas parce qu'elle reprend la présentation du Journal du Hard qu'elle se dévoilera davantage. Lele O ne montre par exemple jamais son visage, présentant des séquences de dos par exemple. "Elle revendique son droit à disposer de son corps, comme elle l'entend et en toute liberté", a déclaré la rédactrice en chef Anne-Sophie Hunault.