Juan Arbelaez séparé de Laury Thilleman, il se console auprès de sa "nouvelle recrue"...

Rappelons que les deux exs se sont quittés en bons termes. "Avant que la presse ne s'empare d'une histoire de sept ans absolument magique, remplie de bonheur et de bienveillance, je voulais vous partager qu'avec Laury, on a décidé de prendre des chemins différents. La tendresse, la bienveillance, la gratitude et le respect mutuel que nous partageons reste et restera intact, c'est la raison pour laquelle nous vous prions de bien vouloir respecter notre silence après cette annonce, avait écrit Juan Arbelaez sur Instagram. Laury sera pour moi un exemple de joie, force et détermination et je ne garderai en tête que des souvenirs lumineux. Merci pour ce chemin parcouru. Merci pour tout l'amour, tous les rires et chaque apprentissage." Un joli message pour annoncer cette grande nouvelle.