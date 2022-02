Juan Martin Del Potro fait ses adieux au monde du tennis : le tennisman s'effondre à la fin du match

C'est la fin d'une très belle carrière pour Juan Martin Del Potro, qui aura marqué le monde du tennis par sa gentillesse, mais surtout son immense talent. L'Argentin de 33 ans fait partie des rares joueurs, à l'image de Stan Wawrinka ou Marin Cilic, à avoir réussi l'exploit de remporter un tournoi du Grand Chelem alors qu'il avait face à lui les trois légendes du tennis, Nadal, Federer et Djokovic. Vainqueur de l'US Open en 2009 face au Suisse, il réussit l'exploit de sa carrière et plus de treize ans après, il a décidé d'y mettre un terme, chez lui en Argentine, lors du tournoi de Buenos Aires.

Près de trois ans après son dernier match dans la capitale de son pays de naissance, Juan Martin Del Potro avait décidé d'y revenir pour un match qui ressemblait à un adieu devant son public. Alors qu'il sert pour ce qui s'annonce probablement comme le dernier service de sa carrière, le colosse de 1m98 s'effondre sous le coup de l'émotion. Il n'arrive tout simplement pas à servir et met sa main devant ses yeux, n'arrivant pas à retenir ses larmes. Le public se met alors à l'encourager de plus belle, mais impossible de contenir l'émotion en lui et le tennisman va prendre sa serviette pour essuyer ses larmes sous les chants interrompus de ses fans en tribunes.

Une séquence émotion très forte et à la hauteur d'un joueur adoré par le public comme par les autres joueurs du circuit. Après le match, il s'est bien sûr exprimé devant les 5 000 spectateurs venus assister à l'évènement. "Aujourd'hui, j'ai donné tout ce que j'avais, jusqu'au dernier point. Je suis heureux parce que mon dernier match, probablement, a eu lieu sur un court et pas en donnant une conférence de presse", a-t-il déclaré après la rencontre. Souvent perturbé par des pépins physiques, Juan Martin Del Potro a pris cette difficile décision à contre-coeur. "Ma santé m'amène à devoir prendre une décision. Je n'ai pas autant de force que ce que beaucoup de gens pensent. (...) Aujourd'hui, je souhaite pouvoir dormir sans douleur", lâche-t-il.