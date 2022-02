Diaporama Juan Martin Del Potro fait ses adieux au monde du tennis : le tennisman s'effondre à la fin du match

Juan Martin Del Potro à la Finale Hommes de l'US Open à New York.

Juan Martin del Potro, Katrina Adams et John McEnroe - Novak Djokovic, vainqueur de l'US Open de Tennis 2018 à New York. Le 9 septembre 2018

8 / 13

Juan Martín del Potro la journée Arthur Ashe Kid's Day du Tennis US Open à New York, le 27 août 2016 @ John Barrett/Globe Photos via Zuma/Bestimage