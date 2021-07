Julia Paredes, le corps gonflé dix jours après son accouchement : "Ce n'est pas joli joli"

La date du 25 juin 2021 restera particulière pour Julia Paredes et son ex(?) mari Maxime Parisi. Ce jour-là, la candidate de Mamans & Célèbres a donné naissance à son deuxième enfant. Un petit garçon prénommé Vittorio. Six jours après son accouchement, elle a pris la décision de dévoiler son corps afin de déculpabiliser les femmes qui se sentent mal dans leur peau après avoir donné la vie.

Julia Paredes est une femme comme les autres. Lors de sa grossesse, la maman de Luna (4 ans) a pris du poids. Et, une fois son bébé né, elle n'a pas immédiatement retrouvé sa silhouette. Elle l'a prouvé en vidéo, le 1er juillet. La belle brune de 32 ans s'est dévoilée en culotte et le ventre à l'air, six jours après son accouchement. "Ce n'est pas joli joli, mais j'assume totalement. les cuisses sont encore un peu grosses, le ventre encore très très gonflé. Donc pour les mamans qui viennent d'accoucher, ne culpabilisez pas de vous dire un mois après ou trois semaines après que vous n'avez pas le même corps que celles que l'on voit sur les réseaux. On a un corps exactement comme les vôtres qui se remet aussi tardivement. On a accouché donc une semaine après, on ne peut pas avoir un corps tout plat. Comme vous pouvez le voir, ça fait un bidou de femme enceinte de 4 ou 5 mois. Ca va diminuer petit à petit, c'est totalement normal", a-t-elle expliqué tout en mettant en avant ses nouvelles formes.

Pas de stress pour Julia Paredes donc qui compte retrouver son corps au fil des mois. Pour l'heure, elle préfère se concentrer sur sa santé. Jeudi, elle a annoncé qu'elle allait prochainement devoir subir une opération, à cause d'une complication survenue après la naissance de Vittorio. "Je sors de chez le médecin. C'est encore un coup dur parce que je me dis que je ne vais jamais m'en sortir avec cette santé. Pendant l'accouchement, j'ai fait un oedème très important qui s'est infecté. Voilà pourquoi je ne peux pas marcher, je ne peux pas m'assoir. Je mange debout depuis que j'ai accouché. Et ça me fait très mal. Il m'a dit que ça c'était transformé en abcès ou en streptocoque je ne sais pas quoi. Que ça pouvait être très grave et qu'il fallait opérer. Donc mardi je vais au bloc", expliquait-elle.