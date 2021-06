Julia Paredes, son ex-mari Maxime Parisi ultra bodybuildé : il dévoile un avant/après saisissant

Le 3 mai dernier, Julia Paredes a annoncé sa nouvelle séparation avec Maxime Parisi, quatre mois seulement après leur mariage, et alors qu'elle est enceinte de leur deuxième enfant. L'ancien couple forme malgré tout une belle famille unie et le sportif l'a prouvé en la rejoignant en urgence en France où elle attend pour accoucher, après une grossesse compliquée. Hospitalisée quelques jours, Julia s'était reposée sur Maxime pour qu'il s'occupe de leur aînée Luna (4 ans). Depuis, les choses sont rentrées dans l'ordre et le jeune homme apparaît toujours aussi présent. Mais lorsqu'il n'est pas avec Julia Paredes et leur fille, il se trouve assurément... à la salle de sport. Et pour cause, Maxime Parisi est un bodybuildeur professionnel. Sa carrure impressionnante ne trompe pas.

C'est après de nombreuses années consacrées à cette discipline qu'il a pu se sculpter un tel physique. Mais forcément, Maxime Parisi n'a pas toujours été ainsi. Samedi 5 juin 2021, il a décidé de dévoiler un avant/après pour faire état de sa transformation. "16 ans VS 30 ans #transformation #bodybuilding", a-t-il légendé sous deux photos de lui. Sur la première, il apparaît donc adolescent avec déjà quelques muscles bien visibles tandis que sur l'autre, plus récente, il est un bodybuildeur accompli.

Les internautes ont été nombreux à réagir pour saluer ses efforts. "Que du chemin parcouru tu peux être fier de toi", "Quel boulot de fou ! Quelle patience ! Quelle détermination ! Quelle assiduité ! Quel athlète !", "Le travail paye, un très beau physique, félicitations", lui-ont ils écrit.