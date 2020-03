Julia Roberts s'offre une sublime maison à 8,3 millions de dollars

Comme le rapporte le Los Angeles Times, l'actrice Julia Roberts a déboursé la coquette somme de 8,3 millions de dollars pour acheter une maison centenaire, de style victorien, dans le quartier de Presidio Heights, à San Francisco.

La bâtisse, imaginée en 1907 par Sylvain Schnaittacher, s'étend sur cinq niveaux et possède une surface habitable de 580 m². Elle comprend pas moins de cinq chambres à coucher, dont une suite parentale avec un balcon offrant une vue à couper le souffle sur le mythique Golden Gate Bridge et la baie de San Francisco, et quatre salles de bain. Il faut également compter sur une cave pouvant contenir jusqu'à mille bouteilles de vin, une salle de projection pour les soirées ciné, une salle d'essayage, une buanderie, une cuisine de chef toute équipée, une salle de réception ou encore un double garage...

Selon l'agence immobilière Sotheby's International Realty, la maison réaménagée par l'architecte d'intérieur John Wheatman, possède également un grand patio et un jardin. Elle avait été mise en vente en mai 2019 pour 10,2 millions de dollars avant que le prix ne tombe à 9,6 millions en septembre. Julia Roberts a conclu la vente en janvier 2020 via un trust. Une structure avec laquelle l'ancienne star de Pretty Woman et Erin Brockovich avait déjà vendu une belle maison à Hawaï. L'actrice de 52 ans, mariée à Daniel Moder, a acheté sa nouvelle maison à Brodie Cobb, un ancien cycliste et fondateur de l'entreprise de services financiers The Presidio Group. Il possédait les lieux depuis 1997 et acheté la maison pour... 1,8 million de dollars ! Une énorme plus-value qui symbolise la flambée des prix à San Francisco, ainsi que sa gentrification ayant contraint les classes pauvres et moyennes à déserter...

Julia Roberts va pouvoir profiter tranquillement de la vie dans sa nouvelle maison, elle qui n'a plus signé de projets depuis deux ans (on l'a vue dans Ben Is Back au cinéma et dans Homecoming à la télé).