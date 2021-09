Julia Vignali amincie : "Je ne veux plus entendre parler de gâteaux"

Le quotidien de Julia Vignali a changé du tout au tout ! Depuis la rentrée, la jolie brune, qui animait Le Meilleur pâtissier sur M6, est aux commandes de Télématin avec Thomas Sotto, du lundi au jeudi sur France 2. Elle est présente également Bienfait pour vous sur Europe 1 avec Mélanie Gomez. Deux nouvelles casquettes qui l'obligent à se lever plus tôt et à adopter une hygiène de vie impeccable. "Je me suis préparée mentalement et physiquement comme une marathonienne", assure la quadragénaire dans les pages de Ouest France.

La maman de Luigi (15 ans) a expliqué qu'elle a dû faire quelques sacrifices pour démarrer sa rentrée sur les chapeaux de roues. "Pour assumer cette course, j'ai pris de nombreuses décisions dans ma vie personnelle. Par exemple, je ne bois pas une goutte d'alcool du dimanche au jeudi. J'éteins mon ordinateur à 20 heures, je vais au lit à 21 heures. J'arrive à la rédaction à 4h50 pour travailler encore une demi-heure avec les équipes, je pars au maquillage et prends l'antenne", raconte Julia Vignali à nos confrères.

La compagne de Kad Merad explique qu'elle termine ses journées bien chargées à 13h30 et qu'elle peut donc profiter du rester de son temps libre pour décompresser. "Je m'adonne à des activités qui me font plaisir jusqu'à 18 heures, comme faire du sport ou aller chez l'esthéticienne", affirme la présentatrice. Interrogée sur la nouvelle saison du Meilleur pâtissier animée par Marie Portolano, Julia Vignali confie : "Je vais la regarder, j'ai hâte ! Mais j'ai arrêté de manger des gâteaux, je ne veux plus jamais en entendre parler car j'ai perdu du poids et je me suis conditionnée pour ma nouvelle aventure."

Malgré son réveil très matinal, Julia Vignali peut compter sur le soutien indéfectible de son partenaire. Dans une récente interview à Gala, le comédien de 57 ans a partagé son petit rituel : il envoie chaque matin un message à sa chérie ! Fière des accomplissements de la femme qui partage sa vie depuis 7 ans, Kad Merad aime aussi donner son avis et décortiquer Télématin, qu'il regarde assidument.

Interviewé dans Télématin par Thomas Sotto, il déclarait : "Moi, ce que je voudrais faire, c'est le débrief de l'émission. Mais j'ai pas eu le temps de regarder aujourd'hui". L'humoriste a également fait connaître qu'il aimait beaucoup que sa compagne le réveille, lorsqu'elle se lève pour aller au travail. "J'aime bien ce petit réveil à 03h25. Ça me rappelle que j'ai la nuit encore", a-t-il confié à Thomas Sotto.