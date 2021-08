Wilfried (Le meilleur pâtissier) endetté jusqu'au cou, l'ancien candidat a vécu l'enfer !

Le public le connaît depuis l'année 2012. A l'époque, l'émission Le meilleur pâtissier présentait sa toute première saison, sur M6, et mettait notamment en vedette un certain Wilfried Kissi. En acceptant de participer à la compétition culinaire, le jeune homme, 21 ans au moment des faits, n'avait pas réellement adhéré au rythme des tournages et avait été éliminé dès le premier épisode par Cyril Lignac et sa comparse Mercotte... ce qui ne l'avait pas empêché, par la suite, de rencontrer un succès fou.

Et là c'est le bordel dans ma tête

"Les gens vous demandent le même gâteau qu'ils ont vu à la télé pour le baptême de leur fille... On s'est retrouvés à faire des mariages du jour au lendemain", raconte-t-il dans le podcast Code Source, proposé par le journal Le Parisien. En sortant des plateaux de tournage, il a connu le Paradis tout en côtoyant les enfers. Père de trois enfants en bas-âge, il cumulait sa passion pour la pâtisserie à son job d'aide-soignant, quitte à remporter gros sans savoir comment gérer les chiffres. "Parfois, en un week-end, je me faisais 3 000 euros, poursuit-il. Ce qui est énorme pour moi à 22 ans. Et là c'est le bordel dans ma tête. Les dépenses, c'est fêtes, voitures, gros 4x4 à 32 000 euros."

C'était vraiment tendu

Sa compagne, Mélody, a toujours été là pour le prévenir, le soutenir. Manquant certains de ses engagements, alors qu'il poursuivait les dépenses insensées, Wilfried est tombé dans un puits sans fond et a contracté une dette d'environ 25 000 euros. "Un jour ça frappe à la porte et là : une huissier de justice, se souvient Wilfried. Vous avez peur car elle vous dit qu'elle va vous prendre vos meubles. Vous êtes en panique quoi. C'était vraiment tendu." Tout est bien qui finit bien. Pour se refaire, le cuisinier et sa famille ont débuté une nouvelle vie à Pau, dans le sud-ouest de la France. Fin 2019, ils ont ouvert un stand de macarons puis deux, puis trois, ainsi qu'un restaurant. L'ancien candidat a même reçu un coup de fil de la part du guide Gault et Millau et appris qu'il faisait partie de la sélection Aquitaine. On a revu son visage, en mars 2020, dans l'émission confinée Tous en cuisine. C'est donc reparti comme en quarante...