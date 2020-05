Julianne Moore, maman au "coeur brisé" : la star se confie sur Instagram

Particulièrement active sur les réseaux sociaux, il n'est pas rare de voir Julianne Moore partager des photos de ses deux enfants sur Instagram : Caleb et Liv, 22 et 18 ans, nés de son mariage avec le réalisateur Bart Freundlich. Le 17 mai 2020, l'actrice américaine s'est saisie de son compte pour témoigner de sa fierté, après que son fils aîné a été diplômé de l'Université des arts de Davidson, en Caroline du Nord. Une joie en demi-teinte pour la star, qui déplore de voir les festivités gâchées par la crise du coronavirus.

"Mon fils @cal_freundlich est diplômé du @davidsoncollege aujourd'hui. Nous ne pourrions être plus fiers de tout ce qu'il a accompli ces quatre dernières années : être diplômé avec les honneurs, jouer pour l'équipe de basket et poursuivre ses études supérieures. Nous avons le coeur brisé de ne pas pouvoir le célébrer comme il le mérite. Nous t'aimons tellement Cal et sommes SI FIERS." Ce à quoi le principal intéressé a tendrement répondu en commentaire : "Je t'aime maman ! La fête est pour bientôt !" Le bonheur est double pour Caleb, jeune musicien et compositeur, puisque sa petite amie Kibriyaá Morgan a elle aussi décroché son diplôme. Le couple s'est formé sur les bancs de cette même université il y a maintenant trois ans et la jeune femme est désormais parfaitement intégrée dans la famille Moore-Freundlich.