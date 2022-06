Julie Andrieu, ancienne ronde : "J'ai essayé toutes sortes de régimes..."

L'animatrice et critique culinaire de 48 ans en fait rougir plus d'une. Julie Andrieu prend plaisir à déguster de belles assiettes. Mais elle ne prend pas un gramme ! En effet, la jolie blonde, maman de deux enfants prénommés Hadrien (9 ans) et Gaïa (6 ans), affiche une silhouette zéro défaut. Interrogé par nos confrères de TV Mag qui lui demandent de révéler le secret de sa taille de guêpe, elle fait une étonnante révélation.

Alors que la rédaction lui fait savoir que sa minceur fait rêver "toutes les gourmandes de la terre", Julie Andrieu s'explique alors. "Je veille en réalité à ne pas trop maigrir !", avoue-t-elle. Et de préciser qu'elle n'a pas toujours eu le physique qu'on lui connait : "Mais j'ai été, tout comme ma mère, une adolescente ronde. J'ai essayé toutes sortes de régimes plutôt drastiques qui ne fonctionnaient pas, avant de trouver un équilibre en mangeant sainement. Marcel Carné et Jacques Becker, avec qui ma mère a tourné, lui disaient sans cesse: 'Nicole, il faut maigrir !' C'est arrivé naturellement. Cuisiner aide à se nourrir sainement. En cuisinant les légumes, les enfants prennent plaisir à les manger."

C'est ainsi que la cuisine a pris une place importante dans la vie de celle qui dénonçait les propositions insistantes d'Harvey Weinstein. "La cuisine est pour moi un mode de vie plus qu'un métier. Je m'intéresse davantage aux moeurs et à la culture populaire qu'aux techniques culinaires même si chaque émission est l'occasion de noter de nouvelles recettes régionales", confie-t-elle. D'ailleurs, Julie Andrieu révèle avoir un fichier contenant plus de 3500 recettes qu'elle teste et modifie à l'infini. "J'ai écrit une trentaine de livres. Dans le dernier, Les Astuces de Julie (Robert Lafon), j'ai réuni une centaine de recettes mais je déroule à travers un abécédaire toutes les astuces pour gagner du temps et faire des économies : des astuces que j'ai accumulées durant 25 ans en tant que journaliste ou critique gastronomique", ajoute-t-elle. C'est donc ça, la cuisine intelligente...