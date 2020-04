Julie et Denis (Pékin Express) : L'épreuve qui leur avait fait perdre la finale

Ce mardi 7 avril 2020, M6 diffuse la grande finale de la saison anniversaire de Pékin Express. Pauline et Aurélie affrontent les amoureux corses Julie et Denis. Comme les soeurs lilloises en 2008, les parents de Déa (1 an et demi) ont déjà été en finale lors de leur première saison, en 2013. Mais ils ont échoué à cause d'une épreuve d'adresse.

Rappelez-vous, Julie et Denis devaient aligner 400 dominos pour valider l'étape. Mais Julie ne cessait de les faire tomber, de quoi énerver son homme. "J'arrête. Je casse le plateau, je casse les caméras, je casse tout. Jusqu'à demain ça va tomber", s'était agacé le beau brun. Sa compagne avait bien tenté de le remotiver, mais cela ne servait à rien au départ. "Je m'en veux, je culpabilise. Je sais que c'est de ma faute et c'est vraiment dur à gérer. Ça fait quarante jours qu'on est là et c'est moi qui ruine tout. Je suis en train de ruiner la finale. J'ai l'impression de nous tirer vers le bas et de nous faire perdre. Je suis brisée", avait-elle regretté. Au final, ils avaient réussi à finir. le jeu Mais, malgré leur bonne volonté, ils n'avaient pas réussi à surpasser leurs rivaux Salim et Linda.

Depuis, Julie et Denis ont pris leur revanche. Lors de la demi-finale, ils ont de nouveau dû se frotter à cette épreuve. Et, miracle, ils sont les premiers à l'avoir terminée. A priori, plus personne ne se moquera d'eux dans leur restaurant LBJ Bar chez Jean, situé à Solenzara, en Corse. Durant la saison, Denis avait en effet révélé que des clients s'amusaient à leur offrir des sacs de dominos. Une blague qui a assez duré.