Julie (L'amour est dans le pré) très amincie : elle dévoile sa silhouette hallucinante en robe de soirée

C'est en mai dernier que Julie a annoncé avoir perdu beaucoup de poids, photos à l'appui. "- 17,5 kg en 5 mois et demi ! Je suis fière de moi ! Encore 8kg pour atteindre mon objectif !", pouvait-on alors lire sur son compte Instagram. Depuis, la jolie blonde continue de s'entretenir et ne cesse de perdre du poids. Il faut dire qu'elle s'est fixée l'objectif de perdre au moins 25 kilos. Une mission presque accomplie compte tenu du fait qu'elle s'est déjà délestée de 21 kilos ! "Plus que quatre !", s'enthousiasmait-elle sur Instagram en juillet dernier.

Aujourd'hui, l'éleveuse est parfaitement heureuse et épanouie. Bien dans son corps et dans sa tête, la Normande est aussi heureuse en amour. Lors d'un entretien accordé à Purepeople.com en juin dernier, elle confiait être très amoureuse. "J'ai rencontré un ami qui m'est très cher aussi. C'est mon meilleur ami mais je suis très amoureuse. J'ai l'impression que c'est l'homme de ma vie", affirmait-elle plus heureuse que jamais. Un bonheur qui fait plaisir à voir !