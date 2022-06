Julie (L'amour est dans le pré) "très amoureuse" mais pas en couple : "C'est l'homme de ma vie" (EXCLU)

C'est dans L'amour est dans le pré 2017 (M6) que les téléspectateurs ont pu découvrir la pétillante éleveuse de chevaux Julie. La charmante blonde de 39 ans avait terminé l'aventure avec Jean-Michel et a vécu une idylle avec lui après le tournage. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné entre eux. Où en est-t-elle dans sa vie amoureuse aujourd'hui ? Elle a répondu en exclusivité à Purepeople.

Où en êtes-vous dans vos amours ?

J'ai beaucoup travaillé sur moi ces derniers temps. J'avoue que ma relation avec Jean-Michel a été vraiment compliquée. Elle m'a fait ouvrir les yeux sur plein de comportements qui n'allaient pas de mon côté. C'est-à-dire le côté je m'oublie. Grosse prise de conscience là-dessus en me disant que je ne veux plus jamais m'oublier pour un autre. J'ai rencontré un ami qui m'est très cher aussi. C'est mon meilleur ami mais je suis très amoureuse. J'ai l'impression que c'est l'homme de ma vie. Du coup gros travail sur l'abandon, la résilience et le lâcher prise par rapport à cette histoire-là. Aujourd'hui, j'attends de voir ce que la vie va me réserver. Je ne cherche pas forcément car mes sentiments sont assez forts, donc peu importe si ça va un jour plus loin avec lui ou pas, je me laisse guider. Aujourd'hui mon coeur a choisi. Mais si ça ne doit pas être lui, peut-être qu'on mettra quelqu'un d'autre sur ma route. De toute façon, je suis déjà bien occupée au niveau professionnel.

Qu'est-ce qui serait rédhibitoire dans une relation ?

Une personne qui ne me respecte pas, qui me ment - ce que Jean-Michel a fait - et quelqu'un qui ne va pas m'aimer pour ce que je suis. Avec Jean-Michel, ça a duré longtemps parce que j'avais cette envie de l'aider car je pense qu'il souffrait. Sauf que lui n'avait absolument pas envie d'être aidé. Il y avait cette volonté de mon côté de le changer pour que ça corresponde à ce que j'attendais, alors que je me suis rendue compte que ça doit nous correspondre d'office, qu'on n'a pas à changer l'autre pour que ça fonctionne. Donc j'ai la volonté de trouver quelqu'un qui a les mêmes envies, les mêmes attentes et les mêmes sentiments. Si je n'ai pas ça, ça ne m'intéresse pas. J'ai tellement travaillé sur moi que la solitude n'est pas un problème.

Pourriez-vous participer de nouveau à L'amour est dans le pré, comme Thierry cette année ?

J'avoue que je me suis posée la question. Je sais que je la vivrais différemment. Je n'irais pas au bout sans coup de coeur au départ, comme en 2017. Je la vivrais avec moins d'attentes, plus de lâcher prise et en accord avec ce que je ressentirais. Mais est-ce que j'ai besoin de ça aujourd'hui ? Je ne suis pas sûre. A l'époque, l'émission était une manière de me faire connaître d'un point de vue plus large. Aujourd'hui, je me rends compte que je peux faire des rencontres. Il y a les réseaux sociaux par exemple. Je pense que le destin nous amène à faire la rencontre qu'il faut. Mais je n'ai aucun regret concernant cette expérience. Elle m'a donné la chance de rencontrer mon meilleur ami.

Recevez-vous encore des déclarations d'amour ?

Non, mais sur les réseaux sociaux il y a quelque chose qui me choque énormément. Parce que j'ai fait l'émission, les gens nous abordent en mettant : "Coucou tu vas bien ?". Ils nous connaissent parce qu'ils ont vu l'émission ou nous suivent depuis un certain temps. Et ils s'adressent à nous comme s'ils nous connaissaient. Ça me choque terriblement. Jamais je n'irais aborder quelqu'un sans me présenter. On fait une présentation pour que la personne en face sache à qui elle s'adresse. Récemment encore, on m'a dit : "Coucou tu vas bien ? On peut faire connaissance ?" Je bugge à chaque fois et j'aurais tendance à ne pas être très aimable car je trouve ça agressif. Je ne sais pas si je suis la seule à ressentir ça. Là, c'est une manière d'obliger les gens à faire connaissance. Si on veut répondre et qu'on s'aperçoit ensuite que dans la description, il y a quelque chose qui ne va pas, ça met dans une position hyper désagréable. On est obligé de le dire à la personne et de mettre un terme à la conversation. Je trouve ça particulier. Ca m'est déjà arrivé d'être bloquée comme ça et de dire que je ne suis pas intéressée. Je trouve ça méchant alors que si la personne se présentait, on sait si on a envie de faire connaissance ou pas.

