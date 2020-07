Julie Ricci amincie un mois après son accouchement : elle parade en bikini

C'est une deuxième grossesse compliquée qu'a vécue Julie Ricci. Entre ses craintes pour la santé de son bébé et son diabète gestationnel qui s'est développé, l'ancienne candidate de Secret Story et des Anges en a bavé. Heureusement, tout s'est bien déroulé et Julie a accueilli avec son mari Pierre-Jean Cabrières un adorable petit garçon prénommé Giovann le 9 juin dernier au terme de 36 heures de travail et presque deux ans après la naissance de leur fils aîné, Gianni. Depuis, la famille profite à fond de ses moments à quatre, n'oubliant pas de partager quelques nouvelles sur les réseaux sociaux.

Un mois a déjà passé depuis l'arrivée de Giovann et Julie Ricci n'a apparemment pas perdu du temps pour se délester de ses kilos de grossesse. En effet, reconnaissant avoir pris 25 kilos au cours des neuf derniers mois, la belle brune a vraisemblablement déjà retrouvé la ligne. C'est ce que laissent croire ses dernières photos. Sur Intagram, jeudi 9 juillet 2020, elle a partagé des images d'elle en bikini afin de faire un nouveau placement de produit. Et son ventre plat a de quoi interpeller comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama. Pour l'heure, la jeune maman ne s'est pas encore épanchée sur le sujet, mais au vu de ses stories, le sport a retrouvé une place centrale dans sa vie, sans oublier l'adoption d'une bonne alimentation. Des efforts qui auront payé pour sa grande fierté puisqu'elle est désormais très à l'aise pour parader en petite tenue.

Le résultat est d'autant plus impressionnant qu'on imagine que les journées de Julie Ricci sont maintenant bien remplies avec deux enfants de bas âge. Mais, d'après ses premières confidences, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Même Gianni semble apprécier son rôle de grand frère. Au moment de leur rencontre, le bambin ne pouvait s'empêcher de bécoter le nouveau-né.