Julie Ricci en larmes : les problèmes de santé de son futur bébé l'angoisse

À quelques semaines de son accouchement, Julie Ricci est à bout. La belle brune vit en effet des jours éprouvants depuis qu'elle sait qu'elle va donner un petit frère à son fils, Gianni. Régulièrement, elle explique sur ses réseaux sociaux avoir beaucoup de mal à vivre cette seconde grossesse. Il faut dire qu'après sa fausse couche l'été dernier, Julie Ricci craint pour la santé de son bébé, qui risquait d'ailleurs il y a encore peu une opération à la naissance à cause de ses reins "plus épais que la normale". Malgré tout, l'épouse de Pierre-Jean Cabrières s'efforce toujours de garder le sourire et sa bonne humeur pour ses plus de 800 000 abonnés qui la suivent.

Jusqu'à ce mardi 2 juin 2020, où elle a fini par craquer. Après avoir terminé une nouvelle vidéo pour sa chaîne YouTube, qui sera consacrée à sa fin de grossesse, la belle brune a littéralement fondu en larmes dans sa story Instagram. "Donc là, j'ai fait une vidéo sur cette fin de grossesse, je chouine un peu parce que c'est une fin de grossesse pas comme je l'imaginais", explique-t-elle tant bien que mal avant de faire le bilan de tout ce qui ne s'est pas déroulé comme prévu. "C'est vrai que c'est plein de choses qui me touchent et je vous en parle dans la vidéo. J'ai eu plein de péripéties, ce n'est pas du tout la même grossesse qu'avec Gianni. Les reins du bébé dilatés, le diabète gestationnel... J'ai rendez-vous jeudi pour savoir quand est-ce qu'on me déclenche, si on fait une césarienne... C'est plein de questions, c'est le stress, c'est vraiment très très très très différent. Comme j'ai rendez-vous jeudi, je pense que ça m'angoisse, c'est dur."

Bouleversée, Julie Ricci est donc d'autant plus impatiente de rencontrer son deuxième enfant. "J'ai hâte d'accoucher, d'avoir mon fils dans les bras et savoir que tout va bien. La fausse couche d'avant je pense que ça m'a beaucoup marqué. Je vous jure je suis trop stressée en ce moment..." Nul doute que l'ancienne candidate de télé-réalité a pu compter sur ses admirateurs pour la consoler dans cette période difficile et pour lui apporter un peu de courage en attendant le 26 juin prochain, date de son accouchement.