Laetitia Milot prépare son summer body avec le mari d'une star de télé-réalité

Laetitia Milot veut croire que le déconfinement aura lieu avant l'été ! C'est pourquoi la comédienne ne se laisse pas aller et opte pour une remise en forme complète. Ce vendredi 24 avril 2020, elle a annoncé sur Instagram avoir fait appel à un coach pour qu'il l'aide à retrouver un ventre plat. Elle invite ses followers à la rejoindre lors d'un live qui aura lieu ce week-end pour une séance qui s'annonce intense. "Rdv demain à 11h pour une séance spéciale 'ventre plat'", a-t-elle indiqué en légende de sa publication. Ravis, les internautes ont exprimé leur impatience en commentaires.

Et surprise, le coach que Laetitia Milot a sollicité n'est autre que Pierre-Jean Cabrières, l'époux de Julie Ricci ! Influenceur sur les réseaux sociaux et youtubeur, le jeune homme est un pro du fitness et de la musculation. Chose qu'il n'hésite jamais à prouver en affichant fièrement ses abdos en béton. Lui aussi a partagé cet événement à venir avec l'ancienne vedette de Plus belle la vie sur sa page Instagram. Nul doute que la maman de Lyana atteindra ses objectifs avec un tel prof.

Pour Pierre-Jean Cabrières, ce cours apparaît sûrement comme une bonne nouvelle, lui qui ne peut pas réellement compter sur sa moitié pour suivre ses instructions. Et pour cause, enceinte de son deuxième enfant, Julie Ricci n'a pas du tout entrepris de faire du sport durant sa grossesse, et elle l'assume ! Transparente avec sa communauté, la jolie brune révélée dans Secret Story en 2010 se confie régulièrement sur sa prise de poids, beaucoup plus importante que lorsqu'elle attendait son aîné, Gianni. Il faut dire qu'après sa fausse couche, elle a longtemps été en proie au doute. Ce n'est que depuis quelques semaines qu'elle a retrouvé une hygiène de vie plus saine. La famille devrait s'agrandir le 25 juin prochain, date de son accouchement.