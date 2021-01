Julie Ricci peinée : son fils Giovann est obligé de porter une minerve, elle explique

Déjà maman d'un garçon prénommé Gianni (2 ans), Julie Ricci a accouché de son petit frère le 9 juin 2020, Giovann. L'ancienne candidate de télé-réalité, vue dans Secret Story et dans Les Anges, a depuis des journées bien chargées avec ses deux garçons. Et encore plus depuis que Giovann a besoin de soins spéciaux. En effet, Julie Ricci et son compagnon Pierre-Jean Cabrieres ont constaté que leur bambin avait la tête constamment penchée sur la gauche. Après plusieurs rendez-vous médicaux, il a été décidé que Giovann porterait une minerve.

"Baby @giovann_cabrieres doit porter une minerve 2/3 fois par jour 15/20 minutes", a révélé sa maman samedi 16 janvier en postant deux photos sur Instagram. "Ce n'est pas évident pour lui, il pleure un peu et ne comprend pas pourquoi on lui met ce gros truc autour du cou. Ça me fait trop de peine de le voir avec mais c'est pour son bien", a-t-elle ajouté. Giovann devra par ailleurs continuer ses séances avec un ostéopathe, un kinésithérapeute et un chiropracteur, des exercices quotidiens lui sont également prescrits "pour redresser sa tête droite et qu'il adopte une posture normale".

Quelque jours auparavant, Julie Ricci avait déjà évoqué le problème de son fils, en révélant les causes. "À la naissance, il est resté un moment engagé dans le bassin et il a un périmètre crânien un peu au-dessus de la moyenne. Il doit de ce fait se muscler encore les cervicales pour pouvoir la [sa tête, NDLR] tenir seul" expliquait-elle à ses abonnés.