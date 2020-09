Julie Ricci : Un 3e bébé en route trois mois après la naissance de Giovann ?

Julie Ricci et son époux Pierre-Jean Cabrières souhaitent avoir une belle et grande famille. Et le couple, que l'on peut actuellement suivre sur TFX, dans Mamans & Célèbres, ne compte pas perdre de temps. Le 22 septembre 2020, l'ancienne candidate de Secret Story (saison 4, en 2010) a fait une grande annonce en story Instagram.

Alors qu'elle se trouvait dans sa voiture, Julie Ricci a confié à ses abonnés que bientôt, il n'y aurait plus beaucoup de place pour son mari ou elle. La raison ? La jeune femme de 34 ans et Pierre-Jean Cabrières souhaitent déjà avoir un troisième enfant. Les amoureux sont déjà les heureux parents de Gianni ( bientôt 2 ans) et Giovann (3 mois). Mais ils espèrent rapidement leur donner un autre petit frère ou une petite soeur. "C'est officiel, mon mari et moi essayons d'avoir un petit frère ou une petite soeur pour baby Giannito et baby Giovann", a-t-elle écrit en légende d'une photo sur laquelle elle apparaît souriante. Une excellente nouvelle qui, à coup sûr, a enchanté leurs fans.

Julie Ricci ne devrait donc pas s'attacher très longtemps à sa silhouette retrouvée, car un petit ventre arrondi pourrait bientôt être de nouveau visible. Et elle devra une fois de plus passer par toutes les étapes de la grossesse même si, elle ne l'a pas caché, elle déteste être enceinte. D'autant plus qu'elle a eu une mauvaise expérience. Fin 2019, elle avait fait une fausse couche à 4 mois de grossesse. Mais la belle brune préfère ne se concentrer que sur le positif et penser au bonheur que représente le fait d'accueillir un enfant dans sa vie. Nul doute qu'elle annoncera la bonne nouvelle à ses abonnés une fois les trois mois passés, comme elle l'avait fait pour ses précédentes grossesses.