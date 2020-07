Julie Zenatti (Good Singers) : Critiquée sur sa tenue, elle réplique !

Participante de la nouvelle émission Good Singers (dans l'équipe d'Amir et de Titoff) vendredi 17 juillet 2020, Julie Zenatti a fait forte impression auprès des téléspectateurs grâce (ou à cause) d'une tenue jugée, par certains, trop sexy. Parée d'une élégante robe fluide, la chanteuse de 39 ans a eu la surprise de découvrir de nombreuses critiques à son encontre sur Twitter notamment à cause de son décolleté jugé trop seyant par quelques téléspectateurs. "Désolé mais je suis le seul à être gêné par la tenue de Julie Zenatti pile dans l'axe de la caméra ?" a ainsi écrit un internaute sur les réseaux sociaux, sous-entendant que la tenue de Julie n'était pas du tout convenable à l'écran.

Sûrement pas prête à se laisser faire et ne comprenant absolument pas en quoi sa tenue pouvait poser problème, la chanteuse a répliqué sans hésiter tout en retweetant son hater. "Pas compris !?". "On n'est pas loin de l'accident de lingerie", a alors répondu l'internaute. Sidérée par les propos de son interlocuteur, Julie a persisté et signé "On voit mon soutif ?" a-t-elle twitté, un brin agacée. Visiblement gêné et penaud face aux réponses et à l'aplomb de l'artiste, l'internaute n'a finalement plus répondu à la chanteuse et a préféré rester dans le silence.