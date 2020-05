Julien (12 coups de midi), son mariage menacé ? Ses nouvelles peu réjouissantes

Ce fut une belle surprise qu'a offert Jean-Luc Reichmann aux téléspectateurs mercredi 13 mai 2020. Aux commandes d'un nouveau numéro des 12 coups de midi, l'animateur a reçu, via visioconférence, Julien, ancien candidat et champion emblématique du célèbre jeu de TF1. Entouré de sa compagne Julie et de leurs deux fils, il a pu donner de ses nouvelles, mais ces dernières ne sont malheureusement pas très réjouissantes.

En effet, Jean-Luc Reichmann a souhaité les faire réagir sur leur mariage à venir. Un heureux événement prévu dans quelques semaines comme il l'a soigneusement noté dans son calendrier. "On avait réservé la date à la fin du mois de juin. Nous on va bien sûr fêter les dix ans des 12 coups de midi et on avait mis une petite croix avec Zette sur la date de votre mariage mais ça va être compliqué", a-t-il estimé.

Chose qu'a malheureusement confirmé la compagne de Julien. "C'est compliqué", a-t-elle répété. Et de poursuivre avec plus de précisions : "On essaye de le décaler mais le responsable de notre lieu d'événement ne veut pas repousser notre mariage donc je ne sais pas comment on va faire". La petite famille devra peut-être donc se résoudre à célébrer cette belle union en comité restreint. Bien que le déconfinement soit entamé, le gouvernement limite malgré tout les réunions à 10 personnes maximum. En attendant de trouver une meilleure solution, Jean-Luc Reichmann "croise les doigts" pour son couple favoris.

Pour rappel, Julien avait participé aux 12 Coups de midi en 2018. Il avait été éliminé après 45 participations et avait remporté un chèque de 187 963 euros. Le public l'avait ensuite retrouvé dans Les Z'amours (France 2) avec sa belle Julie, en janvier 2019.