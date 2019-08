Julien (Les 12 Coups de midi) : Bientôt le mariage avec Julie !

C'est une semaine des 12 Coups de midi un peu spéciale qui attend les téléspectateurs de TF1. Jusqu'au vendredi 30 août 2019, les plus grands Maîtres de midi s'affrontent afin d'être sélectionnés pour le prime de samedi. Parmi eux se trouvait Julien.

Le boulanger de Drancy (Seine Saint-Denis) a notamment fait face à Timothée, le gagnant de cette première sélection. Bien qu'il n'ait pas remporté le jeu, Julien est un homme comblé et c'est ce qui lui importe. Le candidat a fait le déplacement en compagnie de sa moitié, Julie. Et en début d'émission, nous avons appris que le couple allait se "marier en grande pompe" prochainement. Ils ont donc du pain sur la planche les mois à venir, d'autant qu'ils songent aussi à acquérir une nouvelle maison.

Pour rappel, Julien avait participé aux 12 Coups de midi en 2018. Il avait été éliminé après 45 participations et avait remporté un chèque de 187 963 euros. Peu de temps avant son départ, il expliquait à Télé Star : "J'ai des facilités avec ma mémoire, quand j'entends quelque chose, je l'enregistre automatiquement. Je ne sais pas forcément que je le sais, mais si on me pose une question dessus, je sais que ça va sortir. Mais surtout, ce qui m'a aidé, c'est que je ne stresse pas du tout."

Le public l'avait ensuite retrouvé dans Les Z'amours (France 2) avec sa belle Julie, en janvier dernier. L'occasion pour eux de faire des confidences sur leur vie privée. Comme le fait que la jeune femme ne s'entend pas vraiment avec sa belle-mère. Les tourtereaux n'ont malheureusement pas remporté l'émission.