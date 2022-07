Julien Benedetto, ex-sportif de haut niveau : il a gardé sa silhouette d'athlète !

Il avait déjà remplacé Nathanaël de Rincquesen ou encore Karine Baste-Régis aux 13H et 20H en semaine, sur France 2. Désormais, Julien Benedetto prend la place de Laurent Delahousse tout l'été aux commandes de son journal télévisé de 13H le week-end. Une promotion qui ravit le journaliste de 41 ans, comme il le révèle auprès de nos confrères de Télé 2 Semaines, actuellement en kiosques. Toutefois, pas question de "copier Delahousse". "J'ai mon propre style", assure-t-il !

Si Julien Benedetto est aussi enthousiaste à l'idée de remplacer Laurent Delahousse, c'est aussi parce que les deux hommes ont un lien particulier. "Je le connais depuis quinze ans, lâche alors le joker. Quand j'étais reporter au service des sports, je faisais des reportages et des chroniques dans ses JT. Il a suivi mon parcours avec attention et bienveillance. Et puis, on est tous les deux originaires des Hauts-de-France et dingues de sport, notamment de tennis."

D'ailleurs, il aurait pu mener une toute autre carrière, dans le sport : "Jusqu'à 15 ans, j'ai fait sport-étude avec Nicolas Mahut ou mon presque homonyme Julien Benneteau. Je partageais ma chambre avec Pierre-Henri Mathieu. J'ai eu la chance de faire des compétitions très prestigieuses, comme Les Petits As de Tarbes. J'étais d'ailleurs dans le même tableau que Roger Federer, et j'avais passé un tour de plus que lui (rires)." Finalement, au vu de "résultats insuffisants", Julien Benedetto et sa famille ont décidé qu'il était "préférable de se recentrer sur les études".

Aujourd'hui, le tennis reste l'une de ses passions. S'il ne joue pas en professionnel, le journaliste n'a toutefois pas perdu la main. Sur son compte Instagram, il partage quelques photos de ses entraînements sur terre battue. Et pas que ! Julien Benedetto s'entretient grâce au sport, et cela se voit. En effet, toujours sur le réseau social de partage d'images, il dévoile sa silhouette de rêve en maillot de bain pour le plus grand bonheur de ses followers !