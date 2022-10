Julien Cohen dépouillé par Affaire conclue : il révèle l'énorme somme qu'il a perdue dans l'émission

En 2021, Julien Cohen a annoncé son départ d'Affaire conclue, après quatre belles années d'enchères hautes en couleurs. À l'époque, l'acheteur aux lunettes bleues avait justifié ce choix par un manque de temps libre pour lui et sa femme Karine. "Pendant ces quatre ans et demi, je me couchais tôt, j'avais une vie sociale un peu compliquée pour mon épouse parce que cela demande beaucoup d'énergie de tourner Affaire conclue. Et cette énergie, je la mettais sur le plateau au détriment de pas mal d'autres choses : pas de restaurants, pas de sorties le soir...", expliquait-il.

Depuis, Julien Cohen a davantage de place pour s'occuper de ses projets personnels mais aussi professionnels. Il se prépare par exemple à lancer un magazine dédié à la brocante et en parallèle, il développe un nouveau programme pour la télévision sans qu'aucun détail n'ait encore été dévoilé. Le féru d'objets a au milieu de tout ça eu l'occasion d'accorder une interview à Jordan de Luxe pour Télé Loisirs. Et il n'a pas échappé à la question sur l'argent, celui qu'il a remporté avec Affaire conclue. Mais contre toute attente, l'expérience n'aura pas été des plus fructueuses pour Julien Cohen. En effet, il explique avoir finalement plus dépensé qu'il n'a renfloué ses poches.

Julien Cohen en déficit à l'époque d'Affaire conclue

"Avant on était tous payés le même tarif : 1 000 euros par personne et par jour, pour 26 objets soit 38 euros par objet pour prendre le risque d'acheter un objet", a-t-il détaillé. Au total, la somme apparaît confortable mais Julien Cohen apporte une précision de taille : "Ça fait 300 000 euros, versus 1,2 million de dépensés et versus 500 000 invendables aujourd'hui parce que je les ai achetés trop cher".

Malheureusement, Julien Cohen a eu bien du mal à se priver d'acheter, d'autant plus qu'il y était plus ou moins obligé. "On ne peut pas ne pas acheter parce que si on n'achète pas, on ne revient pas. On ne va pas payer les gens à ne rien foutre, surtout quand ils animent pas en plus. C'est une règle induite, elle n'est pas sur le contrat", a-t-il indiqué. Malgré tout, l'entrepreneur n'a aucun regret vis-à-vis de cette belle aventure.